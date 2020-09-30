طاقة

رئيس الوزراء: مشروع مصفاة تكرير البترول بمسطرد الأكبر والأكثر تقدما فى أفريقيا

وفى الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة فى تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وأعمال التطوير التى تتم فى أنحاء المحافظة
صفية حمدي 1:38 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 1:38 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استهل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم ، بتوجيه الشكر إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد مدبولى أن هذا المشروع واحداً من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر والقارة الإفريقية، ويأتى فى إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

اقرأ أيضا  وزير البترول: ننفذ مشروعات تكرير لتلبية احتياجات مصر من الوقود باستثمارات 165 مليار جنيه

وفى الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة فى تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وأعمال التطوير التى تتم فى أنحاء المحافظة.

وجاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، والذى انعقد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات الهامة.

اقرأ أيضا  مدبولي : الرئيس كلفنا بتطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات ونحصر أراضي المشروع السكني

وبدأ الاجتماع، بوقوف رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، والشعب الكويتى الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التى تفقدها أمس الثلاثاء، فى محافظة كفر الشيخ ، وأكد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعى مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما بأقرب وقت ممكن؛ من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بمكافآت تميز للعاملين بالأوقاف من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول والتى يُمكن أن تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة، مع الوضع فى الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

وزير البترول: مشروع تكرير مسطرد يخفض استيراد مصر من البنزين والسولار بنسبة 35%

نسمة بيومي 2:07 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

وزير البترول: 48 مليار جنيه استثمارات تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الوقود بمصر

نسمة بيومي 1:12 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

وزير البترول: ننفذ مشروعات تكرير لتلبية احتياجات مصر من الوقود باستثمارات 165 مليار جنيه

نسمة بيومي 12:41 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

أحمد هيكل: مشروع تكرير مسطرد يحقق وفورات لمصر تصل إلى مليار دولار سنويا

نسمة بيومي 12:22 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

السيسي يفتتح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد باستثمارات 4.3 مليار دولار

نسمة بيومي 12:02 م, الأحد, 27 سبتمبر 20