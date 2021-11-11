رئيس الوزراء: مشروع لإنتاج المزارعين الحرير تفاديا لمغالاة الأسعار ومواجهة الاعتماد على المستورد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية المنفذة، وكان حريصاً علي زيارة مشروع إنتاج الحرير نظراً لأهميته، في ضوء ما لمسه خلال جولاته التفقدية لمختلف القري بالمحافظات المصنعة للمنتجات الحريرية، من الاعتماد علي خامات الحرير المستوردة، مما يعرضنا إلي مشكلات مغالاة الأسعار.

وقال رئيس الوزراء إنه رأى إمكانية أن تقوم المحافظات بتبني مشروع لإنتاج الحرير، ويقوم مجموعة من المزارعين بإنتاج الحرير لتزويد تلك الصناعة المهمة بالخامات اللازمة، لافتاً إلي أن محافظ الوادي الجديد بدأ هذه المبادرة مع عدد من المحافظين، وهو ما سيتم البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه قام بتوجيه وزيرة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الماكينات المتقدمة للإسراع في تحويل المادة الخام إلى خيوط حرير لاستخدامها في مختلف الصناعات، وسيتم البدء بتوفير 10 ماكينات حديثة يتم توزيعها على المحافظات التي بدأت التجربة لخلق حجم كبير من فرص العمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة الوادي الجديد تشتهر بزراعة النخيل، لذا فكان هناك حرص شديد علي تفقد كل المشروعات ذات الصلة بهذا الملف، في ضوء أهمية عملية إنتاج التمور وتصنيعها، ومساهمتها في خلق فرص عمل كبيرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم فى المحافظة بصحبة عدد كبير من الوزراء، لافتاً إلى أن هدف الزيارة هو تفقد عدد كبير من المشروعات بمختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى الحكومة بعدم ترك أي جزء فى مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

وقال أنه لمس اليوم تغييراً حقيقياً على الأرض بالمحافظة ويعد انعكاسا لحجم المشروعات المنفذة لاسيما مشروعات البنية الأساسية في كل المجالات.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تنفذ اليوم أول مجمع متكامل للخدمات الحكومية، الذي نعتبره نموذجاً مصغراً للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه كان أول نقطة تفقدها اليوم، موضحاً أنه سيكون في كل محافظة نموذج مماثل لهذا المجمع بحيث يضم كافة المصالح الحكومية بنفس نسق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، على أن يكون مجهزا علي أعلي مستوي وبكافة التقنيات الحديثة، ويتم إدارته بنظم ذكية ليكون مربوطاً بالعاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أشار رئيس الوزراء إلى تفقده والوفد الوزاري المرافق لعدد من المنشآت التعليمية، بما في ذلك المدرسة المصرية اليابانية، ومركز تأهيل ذوي الهمم الذي وصفه بالمتميز، ولفت إلى أنه تم إنشاء هذا المركز بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، موجهاً في هذا الصدد الشكر للقطاع الخاص لمشاركتهم مع الدولة في هذا النوع من المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التى تم زيارتها اليوم تتضمن منشآت رياضية، وكذلك مشروعات خاصة بالطرق، لافتاً إلى أن شبكة الطرق التى يتم تنفيذها للربط مع محافظة الوادى الجديد تصل تكلفتها إلى عشرات المليارات ، وأضاف أنه يتم أيضاً تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فى مدينة الفرافرة.

ونوه رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عُقد اليوم بحضور أعضاء الغرف البرلمانية، سواء مجلس النواب، أو الشيوخ، حيث تم الاستماع إلى بعض الطلبات التى سيتم العمل على تلبيتها بالتعاون مع الزملاء من الوزراء.

وأشار مدبولي إلى أن زيارة اليوم لمحافظة الوادى الجديد تتضمن جولة بمشروع الفوسفات للتعرف على التحديات التى تواجهه، والعمل على حلها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأعرب رئيس الوزراء مجددا عن سعادته بزيارة محافظة الوادى الجديد، اليوم، مشيراً إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات، لجذب عدد كبير من الشباب، لإقامة مجموعة من المشروعات فى مختلف القطاعات.

وأكد أنه سيتم مناقشة هذه الأمور مع المحافظ، واتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات، لتحقيق الاستغلال الامثل لتلك المقومات الموجودة بالمحافظة، منوهاً فى هذا الصدد أنه تم التغلب على مشكلة عدم وجود بنية اساسية، والعمل على اتاحة المزيد من الخدمات لمواطنى المحافظة، لافتاً إلى أن وجود جامعة الوادى الجديد، بالمحافظة يُعد من أهم عوامل الجذب السكنى لها، ويسهم فى زيادة عمليات التنمية بها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادى الجديد، سيسهم فى تقديم العديد من الخدمات المميزة للمستثمرين سواء الاجانب أو المحليين، موضحاً أنه تم العمل على اتاحة أوجه التنمية على أرض المحافظة، ومن بين ذلك توفير مكتب بريد متطور، ومد كابلات وشبكات الفايبر، التى يتم توصيلها لمختلف مناطق الجمهورية.

وشدد على أن اتاحة الخدمات لا يرتبط بعدد السكان، بل تسعى الدولة لتوصيل الخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الرؤية التنموية للمحافظة، تشير إلى قدرة المحافظة على جذب واستيعاب عدد كبير من السكان خلال الفترة المقبلة.