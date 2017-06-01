رئيس الوزراء: مستمرون فى إزالة التعديات على أراضى الدولة

المال-خاص

استمراراً لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، واللقاءات الدورية التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع مجموعات من المحافظين، أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع محافظي كل من الغربية والدقهلية والبحيرة ودمياط والاسكندرية وبني سويف وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ والمنيا، وبحضور وزير التنمية المحلية، على أن ملف التعديات مستمر حتى يتم التحقق من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، وشدد على العمل على سرعة البت في كافة الحالات التي طلبت تقنين أوضاعها حتى يتسنى التعامل معها سواء بالموافقة على التقنين أو الرفض والازالة.

كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية سرعة الاستفادة من الأراضي التي يتم استرجاعها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعدى مرة أخرى، ووجه على جانب اخر بتوحيد اسلوب عرض البيانات المقدمة من مختلف المحافظات بحيث يمكن دمجها فى قاعدة بيانات موحدة تمهيدا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، والاستفادة منها فى الاستمرار فى متابعة هذا الملف بعد ذلك.

من جانبهم، عرض المحافظون ما تم إنجازه حتى الآن في إطار الجهود المستمرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، كما تناولوا أبرز المشاكل والعقبات التي واجهت عمليات الازالة وحالات التقنين، كما تم بحث آليات التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بهذا الملف، وبعض التشريعات المطلوب النظر في إمكانية تعديلها لتسهيل بعض حالات التقنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد اتقى مرتين بكامل هيئة المحافظين لتناول ملف التعديات على أراضي الدولة، ثم بدأ سلسلة لقاءات أخرى في شكل مجموعات لمناقشة الملف بشكل أكثر تفصيلاً، والتعرف على ماتم إنجازه من الناحية العملية.