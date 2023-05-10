رئيس الوزراء: مستعدون لسماع مختلف الأطروحات بالحوار الوطني والمشاركة بأي جلسات نُدعى لها

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد بالرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المُسجلة للرئيس ببداية فعاليات هذه التجربة الوطنية، وتأكيد الرئيس أن الدولة المصرية تبتغي من خلالها صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من إيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، مؤكداً دعمه المستمر للحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار الديموقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

وقال رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضاً فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي، وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.

وتابع أن الحوار الوطني جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حالياً، والحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن، ومستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تُدعى إليها، من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.

واستعرض رئيس الوزراء أيضا خلال الاجتماع عدداً من الأنشطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صعيد علاقات مصر الخارجية، بما يعزز الدور المحوري لمصر في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.

في مقدمتها استقبال وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس، وكذلك استقبال مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، برفقة وفد من أعضاء اللجنة، في إطار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات.

وأيضاً استقبال الفريق أول/ توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، للتشاور حول المساعي الرامية لتسوية الأزمة في السودان حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني، واستقبال الفريق الركن/ محسن الداعري، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لبحث عدد من الملفات ضمن جهود الدولة المصرية لدعم اليمن ومساندة كل ما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.