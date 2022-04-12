استثمار

رئيس الوزراء : مساندة الصناعة أولوية.. وسأستمر في اجتماعاتي مع المصنعين لتلبية مطالبهم

خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم
صفية حمدي 5:44 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 5:44 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة؛ من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنّعين؛ من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها.

وقال إن تلك الاجتماعات واللقاءات سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم.

وانعقد الاجتماع بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

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وأيضًا السيد/هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار/ محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

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بقلم صفية حمدي

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