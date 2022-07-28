رئيس الوزراء: مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت من 290 مليار جنيه إلى أكثر من 490 مليار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مخصصات كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية عام 2015 كانت 290 مليار جنيه، ارتفعت في الموازنة للعام الجديد لتتجاوز 490 مليار جنيه .

وأضاف – خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم في مدينة العلمين الجديدة – رئيس الوزراء أن تكلفة المعاشات تبلغ 282 مليار جنيه يستفيد منها 10.5 مليون مواطن بالمعاش.. موضحا أن الموازنة العامة تتحمل 190 مليار جنيه من تكلفة المعاشات والباقي من الاشتراكات وهيئة التأمينات .

وتابع: أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها مساندة المواطنين لتحمل الأعباء التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.