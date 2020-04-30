رئيس الوزراء : محال الحلويات مستثناة من قرار الغلق وقت حظر التجوال 

وأكد رئيس الوزراء أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد هو التعامل في فترات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إيضاح نقطة هامة بشأن محال الحلويات خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه اليوم، وتلك النقطة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بخصوص فتح المحال ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ونوه رئيس الوزراء لشكوى عدد من محال الحلويات من إغلاقها بعدد من المحافظات، وأوضح أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، التي ينطبق عليها الاستثناء من قرار الحظر والإغلاق والاستمرار في العمل وخاصة خلال شهر رمضان.

وجاء ذلك حيث عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع تقريرا حول إجمالى ما تم إزالته من تعديات بشأن مخالفات البناء، والمخالفات الزراعية على مستوى المحافظات في الفترة من 25 مارس وحتى 29 ابريل الجاري.

وقال إن بعض المحافظات شهدت تنفيذ إزالة 100‎%‎ من المخالفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس المحافظين ان عدد مخالفات البناء التى تم إزالتها وخاصة بأملاك الدولة وصلت 3356 حالة، بمساحة إجمالية 4054754م2، ووصلت عدد الإزالات لمخالفات البناء للأملاك الخاصة إلى 3942 حالة، بمساحة 472727م2.

وقال رئيس الوزراء أن اجتماعه اليوم مع المحافظين يستهدف معرفة المو قف على الأرض بشأن توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، والسلع الغذائية الأساسية، ومتابعة وقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

رئيس الوزراء للمحافظين : لا تقصروا إزالة مخالفات البناء على هدم عمود أو إثنين وإنما تسويته بالأرض

وفيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء، أكد مدبولي على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو هدم عمودين إثنين بالمبنى، وإنما تسويته بالأرض.

وقال في هذا الصدد أن من واقع خبرته الهندسية فالمباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل.

وشدد ضرورة إستمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لهذه الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه إستغلال تلك الفترة بهدف تحقيق مكاسب، وظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.

وأكد رئيس الوزراء على أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل في فترات حظر التجوال.

وأشار إلى ضرورة عدم التهاون في فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مع مديري الأمن، وأهمية التركيز أيضاً على فترات قبل الحظر.

وقال أن تقديرات الحكومة أظهرت أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ أنه كان هناك تكدس كبير بالأسواق والمحال، أدى لانتشار المرض وظهور حالات أكثر.