رئيس الوزراء : مجمع للمصالح الحكومية بكل محافظة وربطه بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين اليوم أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسوف يتم ربطه مع الحى الحكومي فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي. وتابع أن هناك نماذج محددة…

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين اليوم أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسوف يتم ربطه مع الحى الحكومي فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي.

وتابع أن هناك نماذج محددة لتنفيذ ذلك المجمع، وسيضم مختلف المديريات الخدمية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه من المقترح أن يتم إنشاء ذلك المجمع فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة في تلك المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين ، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكلف خلاله بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، وتقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء، ، ومتابعة الموقف على الأرض.

مع ضرورة الإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، ولفت إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين ، ويشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين قائلاً : “تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم”.

كما كلف مدبولي خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد رئيس الوزراء بما يتابعه حالياً من حالة الإلتزام من المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، واعتبر أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تراجعت لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، وكانت تمثل جريمة في حق وطننا.

كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة بشأن تلقي طلبات التصالح، وشدد على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.