رئيس الوزراء: مجمع المدارس بأرض الكونية يخدم الطبقة المتوسطة ويؤكد نجاح شراكة القطاع الخاص

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية في مدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

وقال رئيس الوزراء في مستهل كلمته أن ما دفعه اليوم لإلقاء كلمة في هذا الجمع، هو المشهد المميز الذي رآه اليوم ـ الذي يعتبره من أسعد أيام حياته ـ لأنه يجسد تحقيق حلم كبير للدولة المصرية، حيث يتذكر الآن أرض القرية الكونية عندما كان وزيراً للإسكان ومسئولاً عن المدن الجديدة، وكانت أصلاً غير مُستغل مُخصصاً لوزارة التربية والتعليم، ومُهملة دون خطة محددة للاستفادة منها.

وتابع أن هذا المشروع يؤكد تماماً مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة المصرية راهناً في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوجهاً بالشكر لصندوق مصر السيادي مُمثلاً في الدكتورة هالة السعيد، باعتبارها رئيساً لمجلس ادارته، وكل الزملاء القائمين على الصندوق، واصفا إياهم بأنهم الأداة التي ترجمت بنجاح فكر وسياسة الحكومة نحو المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الأصول غير المستغلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع الذي تم افتتاحه اليوم، يُطبق منهجا تعليمياً مميزاً، يعتمد على المنهج التعليمي المصري الذي شهد تطويرا كبيراً، وآليات تنفيذه المُبدعة التي شهدها اليوم تحفزهم على ضرورة التوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل مكان بمصر.

وأضاف أن المصاريف التي يدفعها الطالب بهذه المدارس ـ كما ذكرت وزيرة التخطيط في كلمتها ـ تغطي طلب شريحة كبيرة من الأسر المصرية متوسطة الدخل التي تبحث عن مستوى وجودة تعليم مميزة لأبنائها، ولا تستطيع أن تتحمل مصاريف المدارس الدولية أو بعض المدارس الأخرى، لافتاً إلى أن نماذج الطلاب الذين رآهم اليوم لا تقل بأي حال من الأحوال عن نموذج الطالب الذى تدفع اسرته نحو 4 أو 5 أضعاف هذا الرقم، في نفس المستوى وجودة التعليم.

وأكد رئيس الوزراء: “لا أتطلع فقط لـ 100 مدرسة من هذا النموذج، ولكن لـ 300 مدرسة على الأقل، بمتوسط 10 مدارس بكل محافظة، ونحن مستعدون كدولة فوراً لإتاحة أراضٍ في مواقع مميزة بالمحافظات، أو استغلال مبانٍ قائمة جديدة، حيث أصدرت توجيهاً لوزير التربية والتعليم بأن نبدأ في تخصيص نسبة معينة من المدارس الجديدة التي يتم انشاؤها لإتاحتها لهذه النوعية من المدارس”.

واختتم كلمته بالتوجه بالشكر إلى كل القائمين على ذلك الحلم، وأعرب عن تطلعه لأن يتم افتتاح العديد من المدارس مثلها في كل محافظات مصر في القريب العاجل.