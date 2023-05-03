رئيس الوزراء: مؤتمر صحفى عالمى خلال أيام لشرح الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أنه سيتم خلال أيام تنظيم مؤتمر صحفي عالمي، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعالمية، لشرح محددات الموقف الاقتصادي، والرد على التساؤلات المطروحة على الساحة، بشأن عدد من الملفات المختلفة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عدة رسائل مهمة تضمنتها تصريحاته التليفزيونية عقب جولة السبت الماضي، على رأسها التشديد على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أية التزامات.

إلى جانب التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور الفاعل لوحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من أي تحديات أو مشكلات، وترؤسه آخر اجتماعات الوحدة أمس.

جاء ذلك حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشادة بالقرارات المهمة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال، لصالح عمال مصر، الذين يقع على عاتقهم مسئولية بناء الوطن، موجهاً التهنئة بهذه المناسبة لجموع عمال مصر الشرفاء.

وأعرب مدبولى عن التقدير لما يبذله العمال من جهود لرفعة الصناعة المصرية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج المُثمرة لمباحثات القمة المصرية ـ اليابانية، التي عقدت بالقاهرة، وجمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، وشهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويجاً لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.

وأشار في هذا الصدد، إلى الزيارة التي اصطحب خلالها نظيره الياباني، للمتحف المصري الكبير، وشهدت جولة في المشروع الذي يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، لافتاً إلى أن رئيس وزراء اليابان أعرب عن تطلعه لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر المتاحف في العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى فعاليات منتدى الأعمال المصري اليابانى، وفي مقدمتها التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات اليابانية، وتطلع الحكومة لمنح الرخصة الذهبية لمزيد من الشركات اليابانية، مع تأكيد رئيس وزراء اليابان على ما تمتلكه مصر من بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة تجذب الشركات اليابانية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة لكارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، إلى القاهرة، والنتائج الإيجابية للمباحثات التي جمعته بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها الاتفاق على مواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة.

وتناول مدبولي نتائج عقد منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي شهد توقيع عدة اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في العديد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية والصحة والابتكار.

كما استعرض نتائج الجولة الميدانية التي قام بها السبت الماضي إلى عدد من المشروعات الصناعية التى تتبع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وبعض المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة.