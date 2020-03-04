رئيس الوزراء : ليس لنا مصلحة في إخفاء أي معلومات بإصابات فيروس كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء حرص الحكومة على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، والإعلان عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها في إطار من الشفافية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وشدد رئيس الوزراء على شفافية الحكومة في التعامل بملف فيروس كورونا قائلا: “كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة لإخفاء أى معلومة”.

وتابع رئيس الوزراء إن الحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وأن هناك تنسيقا كاملا مع المنظمة في إجراءات مواجهة ذلك الفيروس العالمي.

وعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني على مجلس الوزراء الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مُختلف البُلدان والتي تتم من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة.

وأشار وزير الطيران إلى نتائج جولاته المُتكررة بالمطارات، وكذلك الجولات التي يقوم بها نائب الوزير ومسئولو الوزارة في المطارات المختلفة.

ولفت إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة مستمرة ودقيقة للإجراءات الصحية والوقائية التى تتبعها المطارات المصرية فى ضوء الخطة الاحترازية الوقائية التى تطبقها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد .

وأكد محمد منار عنبة أن وزارة الطيران المدني وضعت منذ ظهور الفيروس فى مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين في الوزارة والشركات التابعة.

وأضاف عنية: الوزارة وضعت ضمن أولوياتها أيضًا الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين نظرا لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أيضًا ما يتعلق بقيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكتروني توعوي، عن فيروس الكورونا، تحت مسمى www.care.gov.eg ، ويشمل معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – وسبل الوقاية منه – والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، ويعرض إجابات على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم.

كما يتضمن الموقع أيضًا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، وإلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.