رئيس الوزراء : لو سلعة سعرها 100 جنيه هتزيد 10 قروش فقط بعد زيادة أسعار السولار والبنزين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة عدم استغلال البعض زيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، تعليقًا على مدى انعكاس قرارات تحريك أسعار البنزين والسولار على سيارات نقل الخضراوات والفاكهة.

وقال رئيس الوزراء إن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلًا، أمس، على زيادة تكلفة السلع، في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، وكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف؛ وهي نسبة طفيفة جدًّا، مما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.

وفي هذا الإطار حذّر رئيس الوزراء من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق، وخاصة السلع الرئيسية.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولًا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة؛ حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبرَّرة.