رئيس الوزراء : لن نتردد فى اتخاذ أي إجراءات لحماية المواطن وتجنبنا أية مشاكل

أكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي موسع،أن الحكومة تتعامل مع ملف فيروس كورونا بصورة تماثل تعامل الدول المتقدمة.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن الحكومة تتابع على مدار الساعة الموقف الخاص بمرض فيروس كورونا وأنها لن تتردد فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تحمي المواطن المصري، وتجنبنا أية مشاكل ، مضيفاً أن الأمور مستقرة بحمد الله حتى هذه اللحظة.

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي موسع بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بصورة تماثل تعامل الدول المتقدمة.

وضم المؤتمر الصحفي الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني .

وانعقد المؤتمر الصحفي للحديث أمام وسائل الإعلام عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا والكشف عن موقف الحالات المُشتبه بها، أو تلك التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

في بداية المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن مصر من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت باتخاذ كافة الإجراءات اﻻحترازية والوقائية منذ الإعلان عن الفيروس ، ومن أوائل الدول التى بدأت في تنفيذ إجراءات الحجر الصحى بمختلف المطارات منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا فى الصين.

ولم تظهر إلا 3 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا بخلاف بؤرة باخرة الأقصر التي أعلن عن خضوعها لفحوصات من الجمعة.