رئيس الوزراء : لن تهدم أبدا عقارات مشغولة بأهالينا واشتراطات البناء الجديدة قبل 24 نوفمبر

أكد أن هدف الدولة تقنين الأوضاع ومساعدة المواطنين على أن يقطنوا في عقار رسمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة لن تهدم أبدا عقارات مشغولة بأهالينا، يسكنون ويعيشون فيها، مؤكدا أن هدف الدولة أن تقنن الأوضاع وتساعد المواطنين على أن يقطنوا في عقار رسمي .

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن اللجنة الخاصة بوضع الاشتراطات الخاصة بالبناء تستكمل عملها وتسعى للانتهاء والإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة قبل موعد نهاية فترة الـ 6 أشهر الخاصة بقرار وقف البناء .

وأوضح رئيس الوزراء أن قرار وقف حركة البناء صدر لمدة 6 شهور وتنتهي 24 نوفمبر، وأنهم يعملون على الإعلان عن الاشتراطات الجديدة قبل ذلك التاريخ حتى يتمكن من توقف عن البناء من استكمال أعماله الإنشائية التي يقوم بها بالاشتراطات الجديدة .

وأضاف رئيس الوزراء أنه نظرا للبعد الاجتماعي في الريف فإن الحكومة تشجع البناء الرأسي وهناك توجه لوضع اشتراطات عامة لكافة القرى تشجع البناء الرأسي بحيث يمكن لأي مواطن في الريف أن يعرف ما هي حدوده وما هي الكتل المسموح فيها بالبناء له.