رئيس الوزراء لنقيب الأطباء : نقدر الأطقم الطبية والتكاتف سبيل تخطى محنة كورونا

قال رئيس الوزراء إن مصر دوماً قيادة وحكومة وشعباً، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بحسب بيان.

وأضاف، خلال لقائه اليوم مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء: تكاتفنا معاً هو السبيل لتخطى هذه المحنة التى يمر بها العالم، ومصر دوماً قيادة وحكومة وشعباً، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه.

وأمس تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفيي منشية البكري وحميات العباسية، لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة فيروس كورونا والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما تقدمت بالشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا، قائلة لهم ” أنتم أبطال تصنعون ملحمة في التصدي للفيروس، كما أوصتهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبهم أعرب الأطباء عن فخرهم بتأدية عملهم ودورهم خلال تلك الأزمة، قائلين “نحن فداء للوطن وحريصون على حماية الوطن والتصدي للفيروس للعبور من تلك المحنة”، مؤكدين أن زيارة الوزيرة لهم تمنحهم الدعم النفسي لمواصلة عملهم بكل جد وإخلاص.

وزيرة الصحة تتفقد مستشفي منشية البكري وحميات العباسية وتطمئن على الأطباء «أبطال تصنعون ملحمة» نقابة الاطباء تطالب الصحة بإعلان بروتوكول مستشفيات الحجر الصحي

وفي أبريل طالبت نقابة الأطباء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحي لمرضى كورونا وإعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية، وذلك عقب ورود شكاوى لنقابة الأطباء من مستشفيات الحجر الصحي .

