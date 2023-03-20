رئيس الوزراء لمسؤولي «بوش» الألمانية : بابي مفتوح لأي مستثمر ويمكنكم التواصل معي مباشرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، “رودولف كلوتشر”، عضو مجلس إدارة شركة “بي إس إتش ” للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة “بوش” الألمانية، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولويس الفاريز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، وكل من أحمد رياض، ومراد جندي، عضوي مجلس الإدارة التنفيذيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أنه كان داعماً دوماً للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، قائلًا: كنت أتابع بنفسي جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع وسبل حل أي معوقات خاصة به.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي الشركة بمناسبة الاحتفال الذى تقيمه الشركة لوضع حجر الأساس لمصنع الأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان، وأعرب عن تطلعه لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، ثم تشغيل المصنع في أقرب وقت ممكن.

وتقدم “رودولف كلوتشر”، عضو مجلس إدارة شركة “بي إس اتش” للأجهزة المنزلية، بالشكر إلى رئيس الوزراء وجميع الجهات الحكومية المختصة بملف الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن احتفالية وضع حجر الأساس لمصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، والتي ستقام اليوم، تمثل حدثًا مهمًا بالنسبة للشركة.

وقال “كلوتشر” لرئيس الوزراء: نتطلع إلى دعمكم الدائم المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في أفريقيا، والشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.

وأكد مسئولو الشركة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد بدء العمل في الأعمال الإنشائية، مشيرين إلى أن الشركة تضع خطة للانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت.

وتعقيبًا على ذلك، جدد رئيس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل للشركة، لافتًا إلى أنه تم تأسيس وحدة دعم المستثمرين برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، لتلقي أي شكاوى تخص المستثمرين حيث يتم العمل على حل هذه الشكاوى، والهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور كبير في تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء : يمكنكم التواصل معي بشكل مباشر وبابي مفتوح لأي مستثمر.

وتم الإشارة إلى أن شركة “بي إس اتش” التابعة لشركة بوش الألمانية، ستنشئ مصنعا للأجهزة المنزلية، يضم “بوتاجازات” في المرحلة الأولى، باستثمارات 80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.