رئيس الوزراء: لدينا خطة واضحة لتأمين احتياجاتنا من النقد الأجنبي خلال 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه لا يمكن التعليق العام على موضوع سعر الدولار في السوق لأن أي كلمة يمكن أن تنعكس على السوق، وأن هناك خطة واضحة تعمل عليها كل أجهزة الدولة لتوفير موارد للنقد الأحنبي بصورة غير تقليدية لتأمين احتياجاتنا من النقد الأجنبي خلال الـ 6 أشهر القادمة وتمكين الاقتصاد المصري من التحرك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحدث خلاله رئيس الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها خطة للاستفادة من أصول الدولة.

وقال رئيس الوزراء إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة الآن هو توفير مزيد من العملة الصعبة.

وأضاف أن الدولة تقوم بتوجيه الاحتياطيات من العملة الصعبة بالكامل لاستيعاب جزء من الآثار السلبية للأزمة العالمية، وتابع: “نتعامل فيها بميزان من ذهب”.

ونوه خلال حديثه لما تعانيه بعض الدول المتقدمة من آثار الأزمة وعدم قدرتها على توفير كافة السلع لمواطنيها بالوقت الذي لم تختف فيه أي سلعة من السوق المصرية.