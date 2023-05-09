رئيس الوزراء: لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون قطاع خاص ديناميكي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون قطاع خاص ديناميكي.

وأضاف أن التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال من خلال عدد من الإجرات كحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق الشفافية، وتقليل عمل البيروقراطية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على النشاط الاقتصادي، مضيفا أنه استجابة لهذه التحديات نفذت الحكومة إجراءات سريعة وحازمة لاستعادة الاستقرار في ظل الاضطراب الاقتصادي العالمي.

وأكد أن مصر تولي اهتمام بالغ بمستقبل القارة الإفريقية التي تتضمن ٢٢٪؜ من الدول النامية في العالم.

جاد ذلك خلال كلمة الدكتور مدبولي فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي إطلاق استراتيجية الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام ٢٠٢٧.