رئيس الوزراء : لا نهدم مباني مشغولة بالناس

تم التأكيد على استمرار مراجعة قيمة التصالح التي يوجد شكاوى بمغالاة فيها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة لا تهدم مباني مشغولة بالناس وما يتم هدمه مباني لا يوجد فيها مواطنون.

الحكومة قررت اليوم وأعطت التوجيهات بالسماح باستلام كافة الطلبات التي بتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات المطلوبة مكتملة من عدمه، وأن يتسلم المواطن نموذج ٣ والذي بمقتضاه يتم وقف اي إجراءات تتخذ ضد العقار حتى لو هناك إجراءات تقاضي يتم وقفها.

وتقرير منح فترة سماح شهرين لهؤلاء المواطنين لاستكمال أوراقهم.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التشديد لكافة الجهات على أن أي مواطن معه نموذج ٣ لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضده لحين البت في طلب التصالح.

وقال إنه تم التأكيد على استمرار مراجعة قيمة التصالح التي يوجد شكاوى بمغالاة فيها.