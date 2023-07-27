رئيس الوزراء: لا تصدير الغاز ولا نقصه سبب انقطاع الكهرباء وما يتردد غير صحيح

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على ما يثار من تعليقات على السوشيال ميديا حول أسباب انقطاعات الكهرباء، وقال إن الموضوع ليس نقص الغاز ولا الكلام اللي يُقال بأنه بهدف تصدير الغاز أو إن مشروعات الكهرباء العملاقة غير قادرة أو لا تعمل بدون كفاءة.. “كل الكلام ده غير صحيح”.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات تلفزيونية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أن التوربينات التي تشغل محطات الكهرباء تحتاج إلى كميات أكبر من الوقود خلال درجات الحرارة المرتفعة.. ومعنى ذلك أننا نحتاج كميات أكبر لتشغيل محطات الكهرباء بنفس الكفاءة .

وتابع: إن مشروعات الكهرباء اللي تم تنفيذها لولاها كان المواطن سيواجه العكس ، لو زعلانين أن الكهرباء بتقطع 3 ساعات كان هيبقى أن اللي متوافر من الكهرباء خلال اليوم 3 ساعات فقط .