رئيس الوزراء : كل مواطن عليه دور ولا مكان لجملة «هي جت عليا»

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه جارٍ دراسة المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، منوهًا بأن الحكومة تُبادر بالإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات.

وقال : “الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التي يعاني منها العالم أجمع”، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفًا قوميًّا خلال هذه المرحلة.

وتابع رئيس الوزراء : كل مواطن مصري عليه دور.. ودوره مهم، ولا مكان لجملة “هي جت عليا”، مضيفًا: كلما خفَّضنا استهلاك الكهرباء وفَّرنا المزيد من العملة الصعبة، مما يستلزم منا جميعًا العمل على قلب رجل واحد في هذا الملف، نظرًا لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة إنما تستهدف في المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، ما سينعكس على إتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التي ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعيًا للتخفيف من حِدّة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، في ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك الارتفاع غير المسبوق بأسعار الوقود والمواد والسلع الأساسية.