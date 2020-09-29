رئيس الوزراء : كفر الشيخ نموذج صارخ لتعديات البناء

شدد رئيس الوزراء على المحافظين ومديري الأمن على المنع البات والتام لأي نمو آخر غير مخطط وغير منظم، وكفانا إهدارًا واستنزافًا لموارد الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن محافظة كفر الشيخ نموذج صارخ لعملية تعديات البناء.

وتابع في تصريحات عقب انتهاء زيارته للمحافظة اليوم، إنهم أدركوا خلال الجولة كم أن هذه القضية التي تم تركها على مدار عشرات السنين، تسببت في إهدار للأراضي الزراعية، وعمران غير مخطط وغير منظم، وأصبحت لدينا مشكلة كبيرة هى كيف نتمكن من رصف الشوارع، وتوصيل مرافق وخدمات.

وتابع أن العمارات الكبيرة الموجودة حاليا التي تصل ارتفاعاتها إلى 12 او 14 دورًا، على شوارع لا يزيد عرضها على 3 او 4 أمتار، ولذا يؤكد مرة أخرى أن هذه الظاهرة تتصدى لها الدولة بصورة قوية جداً وحاسمة، والأهم أن الحكومة تفتح ملف التصالح وتفتح الباب للأهالي للتقدم وتقنين الأوضاع.

وشدد رئيس الوزراء على أنه أكد مرة أخرى للمحافظين ومديري الأمن على المنع البات والتام لأي نمو آخر غير مخطط وغير منظم، وكفانا إهدارا واستنزافا لموارد الدولة، وضياعا لأراضينا الزراعية التى لا يمكن تعويضها، والمنتج غير صحي وغير سليم.

وتابع قائلا: موضوع البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول وغير مسموح، وجريمة في حق هذا الوطن، وحان الوقت كي نتوقف تماماً عن هذه الظاهرة السلبية، والتي نعاني منها منذ 40 سنة ماضية.