لايف

رئيس الوزراء: قررنا امتلاك القدرة بعد تأخر شركات توريد لقاح «كورونا»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا
صفية حمدي 2:12 م, الأثنين, 5 يوليو 21 2:12 م, الأثنين, 5 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لمست خلال الفترة الماضية، تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من لقاحات كورونا في التوقيتات المحددة، كنتيجة للضغط والطلب العالمي الكبير جداً على اللقاحات.

وتابع أنه لهذا السبب تولد منذ اللحظة الأولى قرار امتلاك القدرة كي لا نكون تحت رحمة السوق العالمي، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بحتمية التصنيع المحلي للقاح في مصر بأي صورة.

جاء ذلك حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم “فاكسيرا ـ سينوفاك .. صنع في مصر” داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”.

اقرأ أيضا  الولايات المتحدة تعلن تقديم أكثر من 329 مليون جرعة لقاح كورونا

ورافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ولياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة “فاكسيرا”، ومسؤولي الشركة.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للتواجد في أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر.. ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة

وتابع أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين في مصر، وطرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الصين الصديقة على دعمها الكامل لحكومة مصر في هذا الملف، لافتاً إلى أنه مع بدء سعي وزيرة الصحة والهيئات في مصر في موضوع تصنيع اللقاح، تم التواصل مع شركائنا في الصين، ومن خلال إحدى الشركات العالمية التي تنتج اللقاح في الصين، تمت الموافقة على انتاج اللقاح في مصر، وتم بدء الإنتاج الوطني للقاح والذي أعلن عنه الرئيس السيسي منذ أيام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

أمن القاهرة يغلق محل مأكولات في المطرية

أماني عوض 1:26 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

الصحة: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة

المال - خاص 1:05 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-7-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى

دعاء محمود 12:14 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-7-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة رابعة من كورونا

أيمن عزام 11:03 م, الأحد, 4 يوليو 21

متحدث مجلس الوزراء : تحسن الوضع الوبائي لا يعني أن كورونا انتهت (فيديو)

محمد مجدي 10:14 م, الأحد, 4 يوليو 21