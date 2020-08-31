رئيس الوزراء في مجلس المحافظين: طبقوا العقوبات على مخالفي إجراءات «كورونا»

كما جدّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وتمت مناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لأن أعداد حالات المصابة بدأت تتزايد مرة أخرى، ما يستدعي التشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، وفي وسائل النقل الجماعي، لا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

وفي الوقت نفسه، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية فيها، وانتظام العمل في هذه المستشفيات.