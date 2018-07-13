رئيس الوزراء عن حادث قطار البدرشين: إجراءات حاسمة بعد انتهاء التحقيقات

المال- خاصيتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث سقوط ثلاث عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.وأجرى رئيس الوزراء اتصالاتٍ للوقوف على وقائع هذا الحادث، حيث وجه وزيرة الصحة بس

المال- خاص





يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث سقوط ثلاث عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاتٍ للوقوف على وقائع هذا الحادث، حيث وجه وزيرة الصحة بسرعة نقل المصابين جراء الحادث إلى المستشفيات؛ لتلقّي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى ليتولى فريق الإغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة، كما وجه وزير النقل بسرعة رفع العربات؛ لإزالة آثار الحادث وعدم التأثير على حركة سير القطارات إلى الوجه القبلي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التحقيقات التي ستجري ستكشف ملابسات وقوع هذا الحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسبباته، لافتًا إلى أن الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف في الأساس إلى توفير أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والمزلقانات؛ للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم.