رئيس الوزراء: طرح مشروعات فندقية وسياحية على المستثمرين غرب العلمين الجديدة

سيتم من خلال طرح قطع الأراضى المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة بشأن التسعير وطرق السداد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم، اجتماعًا لبحث فرص الاستثمار الفندقي في غرب مدينة العلمين الجديدة، وقال رئيس الوزراء إن مخطط الجزء الواقع غرب العلمين الجديدة يقوم على استغلاله لإقامة مشروعات فندقية وسياحية.

حضر اللقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ما تُوليه الدولة من اهتمام بتنمية الساحل الشمالى الغربى.

وقال رئيس الوزراء إن المخطط للجزء الواقع غرب العلمين الجديدة يقوم على استغلاله لإقامة مشروعات فندقية وسياحية.

وتابع أن هذا ما يجب العمل على سرعة تنشيطه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن العمل سيتم من خلال طرح قطع الأراضى المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة بشأن التسعير وطرق السداد.

وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي السياحة والآثار، والإسكان، بالتنسيق من أجل إعداد المخطط وطرحه للمستثمرين السياحيين وللشركات الراغبة فى الاستثمار السياحى والفندقى.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم اشتراط قيام كل شركة الانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.