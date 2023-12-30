رئيس الوزراء: طباعة أسعار الـ7 سلع الاستراتيجية لعدم التلاعب والقرار مدته 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القرار الخاص بالـ7 سلع مدته ستكون 6 أشهر، وسيتم طباعة الأسعار علي هذه السلع لعدم التلاعب.

وقال إن هناك تشريعا لتغليظ العقوبة علي المخالفين، وأي احتكار لهذه السلع سيتم تغليظ العقوبة على المخالفين، وعلى من يتلاعب بالأسعار.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن هناك عددا من الجهات تتلقى البلاغات لضمان التحرك الفوري.

ويشمل القرار سلع: السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن الأبيض.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لمراقبة عملية الإنتاج من المصانع لمعرفة إذا كان هناك نقص أو زيادة للسلع وسيتم عرض هذا التقرير أسبوعيا في مجلس الوزراء.