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رئيس الوزراء : صرف 100 ألف لكل أسرة متوفي في حادث قطاري سوهاج و 20- 40 ألفا للمصابين (فيديو)

مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتعبئة كل الطاقات لمتابعة تداعيات حادث قطار سوهاج
محمد مجدي 7:13 م, الجمعة, 26 مارس 21 7:13 م, الجمعة, 26 مارس 21

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قرر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة ، صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث قطاري سوهاج، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه للمصابين بحسب طبيعة الإصابة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر منعقد الان في محافظة سوهاج ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمر بتعبئة كل الطاقات لمتابعة تداعيات حادث قطار سوهاج.

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وأضاف مدبولي، اتفقنا على مضاعفة أرقام التعويضات التي تصرف عادة في هذه الحوادث لتكون 100 ألف جنية لحالة الوفاة ومن 20 إلى 40 ألف للإصابة.

ولفت إلى أنه زار المصابين وتأكدت من تلقيهم للرعاية الصحية المطلوبة، وأكد رئيس الوزراء فتح غرفة أزمات لمتابعة تطور حادث قطاري سوهاج.

وأشار مدبولي الي إن السكة الحديد شهدت عقود من الإهمال، وتابع ننفق مليارات على عملية تطوير السكة الحديد، ولفت إلى أن الحكومة متعاقده مع شركات عالمية ومحلية لإتمام عمليات التطوير.

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يشار الي أنه وقع الحادث ظهر اليوم في محافظة سوهاج، نتيجة اصطدام قطار قادم من أسوان إلي القاهرة بآخر قادم من الأقصر إلي الإسكندرية، وأسفر عن وقوع أكثر من 30 حالة وفاة، وأكثر من 60 مصابا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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