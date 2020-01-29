اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء : صرف 10٪ إضافية من المستحقات المتأخرة للمصدرين

عرض الوزير الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين .
صفية حمدي 11:57 ص, الأربعاء, 29 يناير 20 11:57 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حضر فيه أحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة سداد متأخرات مستحقات المصدرين، وتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بصرف ١٠٪ إضافية من مستحقات المصدرين المتأخرة.

ووجه أيضا بصرف كامل المستحقات للشركات الصغيرة التي تبلغ مستحقات كل منها أقل من ٥ ملايين جنيه.

وشدد رئيس الوزراء على الإسراع فى إجراءات صرف مستحقات البرنامج الجديد للعام الجاري بحلول فبراير ٢٠٢٠.

وزير المالية : 1422 شركة صرفت 10% مستحقات المصدرين بقيمة 917 مليون جنيه.

وقال وزير المالية أنه فى إطار مبادرة صرف ١٠٪ من مستحقات الشركات، استفادت من المبادرة ١٤٢٢ شركة بقيمة مستحقات ٩١٧ مليون جنيه.

وعرض الوزير الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين .

وأشار معيط إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات التسوية مع ٦٧ شركة حتى الآن بقيمة ٦ مليارات جنيه تسدد على ٥ سنوات مقابل قيام هذه الشركات باستثمارات إضافية وتوسعات فى مشروعاتها على مدار ٥ سنوات.

وقال إنه تم إبرام تسوية مع المصدرين بقيمة المتأخرات الضريبية على تلك الشركات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩ لعدد ٧٥ شركة بقيمة ٦٩٠ مليون جنيه.

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بقلم صفية حمدي

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