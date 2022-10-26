رئيس الوزراء: صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بشرط عدم تسريح العمالة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات وذلك حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي منذ قليل أنه سيتم الإعلان قريبا عن آلية تنفيذ ذلك .

رئيس الوزراء قال ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي حيث أعلن إقرار المجلس تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين لدعمهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، كأحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وأعلن خلالها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ، وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه لموظفي الجهاز الإداري بالدولة والمعاشات .

إضافة إلى تثبيت أسعار الكهرباء السارية حاليا حتى يونيو 2023 بدلا من يناير 2023.