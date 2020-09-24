رئيس الوزراء : سيتم وضع رقم قومي لكل عقار في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك قرار تم اتخاذه وهو أنه سيكون لكل عقار في مصر رقم قومي، مؤكدا أن الدولة تستهدف الانتهاء قبل نهاية 2021 من تلك المنظومة بالكامل، وصالح المواطنين حيث أن كل من يشتري عقار سيمكنه التأكد أن وضعه قانوني ولا يتعرض لأي خطأ وبالتالي يتم تنظيم عملية بيع وشراء العقارات ويحمي الأصول العقارية للمواطنين .

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي منذ قليل إن الرئيس السيسي وجه في اجتماعه اليوم معهم برد أعباء التصدير لجميع المصدرين الذين قاموا بالتصدير، وكان ينبغي رد هذه الأعباء ولكن حدث تأخير عليهم منذ عام 2012 ولم يحصل المصدرون على متأخراتهم .

وأعلن رئيس الوزراء عن قرار بمد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء مدة شهر إضافي لتنتهي 30 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر .