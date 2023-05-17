رئيس الوزراء: سنعلن ما حققناه من حصيلة طروحات الـ2 مليار دولار قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه سيتم الإعلان قريبًا عما تم تحقيقه بوضوح من مستهدف جذب الـ2 مليار دولار من برنامج الطروحات حتى نهاية 30 يونيو .

وحول الحصيلة المستهدفة من خلال وزارة المالية في البيان المالي للموازنة للعام المقبل 2023-2024 فهي ليست الحصيلة الكاملة المستهدفة لأنه ليس كل الشركات المطروحة تذهب عوائدها إلى وزارة المالية.

وقال رئيس الوزراء إن معنى ذلك إن مستهدفنا كدولة إن حصيلة الطروحات ستكون أكبر من الرقم المستهدف من جانب وزارة المالية العام المالي المقبل.

ونوّه إلى أنهم سيتقدمون بمشروع قانون لوحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء تخص جميع الشركات المملوكة للدولة للإسراع من وتيرة الطروحات.