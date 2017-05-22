رئيس الوزراء: سعر الفائدة الحالي سيكون لفترة زمنية محددة

محمد مجدي: وأضاف إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، أن التغيير الذى حدث أمس في سعر الفائدة جاء بناء على ارتفاع معدل التضخم. وقررت لجنة السياسة
قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه سيتم تغيير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ومعدلها الحالي سيكون لفترة زمنية محددة.
النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد
الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75%
و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200
نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا
إلى 17.75%.
وأضاف إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، أن التغيير الذى حدث أمس في سعر الفائدة جاء بناء على ارتفاع معدل التضخم.
وقررت لجنة السياسة