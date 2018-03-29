رئيس الوزراء : سعر الدولار 17.25 جنيه في موازنة 2018- 2019

رويترز قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، للصحفيين، اليوم الخميس، إن موازنة السنة المالية 2018- 2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو تفترض سعرًا للدولار عند 17.25 جنيه، وسعرًا للنفط عند 67 دولارًا للبرميل.وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف، بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في ن

رويترز





قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، للصحفيين، اليوم الخميس، إن موازنة السنة المالية 2018- 2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو تفترض سعرًا للدولار عند 17.25 جنيه، وسعرًا للنفط عند 67 دولارًا للبرميل.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف، بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، وارتفعت بشكل ضئيل منذ ذلك الحين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

وأكد إسماعيل، يوم الاثنين، أن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018- 2019 يبلغ 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46% على السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.