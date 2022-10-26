رئيس الوزراء: رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إقرار مجلس الوزراء اليوم رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.

وجاء ذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين لدعمهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، كأحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم صرف تعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت إضافة إلى صرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو شرط عدم تسريح العمالة ، وسيتم الإعلان قريبا عن آلية تنفيذ ذلك .

وأعلن أيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ، وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه لموظفي الجهاز الإداري بالدولة والمعاشات .

بالإضافة إلى قرار بتثبيت أسعار الكهرباء السارية حاليا حتى يونيو 2023 بدلا من يناير 2023.