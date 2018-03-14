رئيس الوزراء: رسوم العمرة الإضافية ستوجه لتنمية سيناء

المال- خاص أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الرسوم الإضافية التي سيتم تحصيلها لمن سبق له أداء العمرة خلال الأعوام الثلاث الماضية، ستوجه حصيلتها كاملة لصالح تنفيذ المشروعات التنموية بسيناء، وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية لأهالي سيناء.وأوضح بيان رئاسة الوزراء أن

المال- خاص

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الرسوم الإضافية التي سيتم تحصيلها لمن سبق له أداء العمرة خلال الأعوام الثلاث الماضية، ستوجه حصيلتها كاملة لصالح تنفيذ المشروعات التنموية بسيناء، وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية لأهالي سيناء.

وأوضح بيان رئاسة الوزراء أن ذلك القرار يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لاستكمال خطط التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما يساهم في تعمير تلك البقعة الغالية من أرض مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

ومؤخرا اعتمدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، الضوابط الجديدة للعمرة ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة في أول مارس المقبل.

وأعطت الضوابط الجديدة الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.

كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

