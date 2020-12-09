رئيس الوزراء: حريصون على إنجاح صندوق الاستثمار المصري السعودي وسَنُحرّك كل الأجهزة للتفعيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولى الجانبين المصري والسعودي.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بنتائج التنسيق الذى تم على مدار الفترة الماضية، وما يعكس اقتناع البلدين الراسخ بأهمية ومحورية تعزيز التعاون الثنائى، والانخراط فى مشروعات تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، مسترشدين بتوجيهات الرئيس السيسى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التى تؤكد دوماً على ضرورة استثمار جميع الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على إنجاح صندوق الاستثمار المصري السعودي، وأنها سوف تتحرك كل الأجهزة التنفيذية بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر التطورات الخاصة بالتنسيق الثنائى المكثف الذى تم على مدى الأيام القليلة الماضية، لتفعيل صندوق الاستثمار المصري السعودي.

موضحا أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذى لتفعيل الصندوق، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، وذلك من خلال مشروعات تنموية واستثمارية يتم تنفيذها بالقطاعات ذات الأولوية.

وتمت الإشارة إلى أن تلك القطاعات تشمل قطاعات؛ السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والموانئ والبنية التحتية، والتحول الرقمى والخدمات المالية، والصناعات الغذائية، والتعليم.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهداف الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن دعم الشركات المصرية والسعودية لتحقيق الريادة الإقليمية.

وأيضا تمكين القطاع الخاص، والدخول فى مشروعات ذات طابع تكاملى بين البلدين، بجانب الالتزام بأن تكون جميع المشروعات المنفذة مربحة مالياً وذات جدوى اقتصادية.

عصام بن سعيد: متفائلون بأن تشهد الفترة المقبلة باكورة المشروعات التى تنفذ واستغلال خبرات مصر فى مجال الإنشاءات

وأثنى وزير الدولة السعودى الدكتور عصام بن سعيد على ما تم التوصل إليه بين الجانبين، وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة باكورة المشروعات التى يتم تنفيذها، واستغلال الخبرات والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر بمجال الإنشاءات والبناء.