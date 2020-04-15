رئيس الوزراء: جولاتى بالمحافظات لن تتوقف وزيارتى للمصانع رسالة بمتابعة العمل

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، والذى عقده عبر فيديوكونفرانس في تكرار لذلك منذ بدء أزمة فيروس "كورونا".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن جولاته بالمحافظات لن تتوقف حيث إن زياراته تشمل مواقع الإنتاج والمصانع فى محافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، والذى عقده عبر فيديوكونفرانس في تكرار لذلك منذ بدء أزمة فيروس “كورونا”.

وانعقد مجلس المحافظين بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، هذه الفترة.

وقال مدبولى إن تلك الأعياد سوف يتبعها يوم شم النسيم، وشدد على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكل الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أى تجمعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما شهدناه من هجمات على مناطق تبين أن فيها مجموعات إرهابية، وتمكنت الدولة من ترصدها.

وخلال الاجتماع نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شدد في لقاء عقد مؤخراً على استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة، وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة.

ووجه المحافظين لتطبيق هذا الإجراء، حيث إن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك نظرا لسهولة الحركة للعاملين فى عملية النظافة.

وأكد رئيس الوزراء للمحافظين أنه يتابع عن كثب الجهود التى تمت فى إزالة مخالفات البناء .

ووجه الشكر إلى جميع المحافظين، مطالباً بالاستمرار بكل شدة وصرامة فى الإزالات الفورية لأى مُخالفات دون أى تهاون، كى يصل للمواطنين رسالة بأن الحكومة حريصة تمام الحرص على أعمال الإزالة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر أيضا للمحافظين على ما تم بذله من جُهود مُنظمة خلال عملية صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات المختلفة.

وأكد فى الوقت ذاته ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يخص المُبادرات المحلية بالمحافظات، بحيث يتم الصرف من هذه التبرعات بنفس آلية الصرف المعمول بها مركزياً.

وطلب من المحافظين موافاته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديمها إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة ، حتى نتأكد من توحيد قاعدة البيانات وكذا نتأكد من عدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص.