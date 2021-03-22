رئيس الوزراء: جاهزون لسداد دفعات 3 سنوات مقدمة للمصانع المحلية بمبادرة «حياة كريمة»

مدبولي: حجم الأعمال في مشروعات هذه المبادرة ضخم جداً، وهناك متابعة مُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع جاء بهدف متابعة خطوات الشراء الموحد للمهمات والمُستلزمات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري.

وأكد أن حجم الأعمال في مشروعات هذه المبادرة ضخم جداً، وهناك متابعة مُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل المشروعات وتفاصيلها، والحكومة جاهزة لسداد الدفعات المُقدمة للمصانع والشركات لمُستلزمات لمدة 3 سنوات، سيتم الاعتماد فيها على المنتجات من المصانع المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من الاعتماد على المنتجات المصرية في هذه المُبادرة هو تشجيع الصناعة الوطنية، وكذلك الحصول على تخفيضات في الأسعار، ووفورات نظراً للحجم غير المسبوق من الأعمال والمُستلزمات التي سيتم شراؤها ضمن مشروعات المبادرة.

ووجه رئيس الوزراء بأن تقوم الوزارات والجهات المعنية خلال أسبوع، بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بجميع المستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة في الـ51 مركزًا المستهدفة بالمرحلة الأولى.

موضحًا أنه سوف يعقد اجتماعأً آخر بعد انقضاء هذه المهلة، لمراجعة الأسعار والكميات المطلوبة بشأن إتمام التعاقد بنظام الشراء الموحد، حتى يتسنى عرض التصور النهائي على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعرض وزير الإسكان تقريراً حول المهمات المطلوبة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي التي تعدُ قطاعأً مهمأً ومركزياً ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، في إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وتناول في العرض على نحو تفصيلي المهمات المطلوبة لتنفيذ محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، والمواسير لشبكات الإنحدار وخطوط الطرد، وتحديد المواصفات المطلوبة من كل مهمة.

وأكد المهندس محمد السويدي، إلى أهمية هذا المشروع في دعم الصناعة الوطنية، وقال أن حجم الأعمال المطلوب سوف يسهم بالفعل في تقديم أسعار مخفضة للمستلزمات الخاصة بالمشروع.

وأوضح أنه ستتم مخاطبة كل المصانع والشركات لتحديد قدرتها على الإنتاج المطلوب والأصناف المختلفة والاتفاق على أفضل الأسعار.

ولفت إلى أن هناك حماساً واستعداداً شديداً في قطاع الصناعة للمشاركة في هذه المبادرة وأن الكل سيعمل على نجاحها.