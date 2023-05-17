رئيس الوزراء: ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرار لتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه ستكون هناك ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرار وتعديل القوانين لهدف واحد هو تشجيع القطاع الخاص لتولّي الريادة في المرحلة المقبلة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف بأن يكون هناك برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أمس، وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذه.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس وجّه بأن يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار شهريًّا بدلًا من 3 أشهر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الآن، يَعرض خلاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي اتخذها في اجتماعه، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر الصحفي فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة خلال عام مضى، بالإضافة إلى القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، وهي نتاج جهد الوزراء بالحكومة وجهات أخرى.