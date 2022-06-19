رئيس الوزراء: تيسير إجراءات المشروعات الاستثمارية في الحفر والاستكشاف وإصدار الموافقات سريعا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، والمشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالجهود المبذولة في الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، ولاسيما مع تأثر قطاع الطاقة من جراء الظروف العالمية الراهنة.

ولفت لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري للمنتدى، مؤخرا، بشأن قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة.

ومن جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك دعما من القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط وحثه على استدامة ملف الطاقة بالمنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به.

ولفت في هذا الإطار إلى جلسة المباحثات التي عقدها على هامش اجتماع المنتدى مع كبار المسئولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوصل لاتفاق تعاون يساهم في الإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا.

وأوضح وزير البترول أن الاتفاق سوف يساهم في إعطاء دفعة وتشجيع للشركات العالمية بهدف الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يساهم في تحقيق أمن الطاقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من ملفات عمل الوزارة، خاصة في مجال زيادة جهود الحفر والاستكشاف، وتنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، لا سيما أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.

واطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع أيضا على توافر المنتجات البترولية المختلفة، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا لمختلف المنتجات البترولية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك.