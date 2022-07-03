رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية بالاستفادة من إمكانات المحافظات

أكد مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية نشر أوجه التنمية المستدامة فى مختلف ربوع الدولة المصرية، موضحاً أن تدقيق الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية، سيسهم فى تحقيق أوجه التنمية فى مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، دعماً لفرص إقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية داخل تلك المحافظات، فضلاً عن دعم جهود التوسع العمراني، وإقامة المزيد من المدن الجديدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه سبق أن تم البدء فى إعداد مقترح لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، وتم عقد عدة اجتماعات فى هذا الشأن، موضحاً أنه تم التوافق على عدة أمور منها، التوسع فى الامتداد الصحراوى لعدد من المحافظات، بما يسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء ناصر فوزى عرضاً حول المقترح الخاص بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، مشيراً إلى أنه تم تدقيق كافة الحدود الحالية للمحافظات، تحقيقاً لتكافؤ الموارد والمساحات المضافة التى تدعم إقامة المشروعات التنموية بكل منها.

وأوضح اللواء ناصر فوزى أن ما تم من أعمال لتدقيق الحدود للمحافظات استندت على العديد من النقاط ، من أهمها الطرق الرئيسية، والمشروعات القومية، والمعالم والمحددات الطبيعية، مستعرضاً المقترح الخاص بتدقيق الحدود فى العديد من المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هناك توافقاً من مختلف الجهات على ما تم من خطوات، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بالعرض على مجلس الوزراء، وما يتبعها من خطوات.