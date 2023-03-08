رئيس الوزراء: تلقينا 1615 شكوى من مستثمرين وتم حل 1260

استعرض الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل حل مشكلات المستثمرين، في إطار الحرص الشديد للدولة على اتباع ذلك النهج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور عدد من المستثمرين وممثلي شركات الاستثمار العاملة في مصر اليوم

وعبر عن سعادته بتواجد المستثمرين في هذا اللقاء، مشيرا إلى القرار الذي صدر بتأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وجميع الجهات السيادية والرقابية بالدولة؛ من أجل اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المتاحة لها.

ونوه رئيس الوزراء إلى إعلان الحكومة عن تلك الوحدة، وتشجيع المستثمرين لتقديم مشكلاتهم إليها، وإطلاق بوابة إلكترونية للتيسير على الراغبين في التقديم لحل مشكلاتهم.

وأوضح أنه منذ بداية عمل الوحدة ـ حتى الآن ـ تلقت 1615 شكوى، تم البت في 1260 شكوى منها أي ما يعادل 80% من عدد الشكاوى الواردة إليها، باتخاذ قرارات نهائية بشأن حل وإزالة أسباب هذه الشكاوى والمشكلات، موضحاً أن من بين تلك القرارات صدر 1000 قرار لصالح المستثمر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، ممثل بها مختلف الجهات المعنية وتعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة بحد أقصى كل أسبوعين، موجها الشكر والتقدير لمختلف الجهات المشاركة في هذه الوحدة على جهودها لسرعة حل مشكلات المستثمرين، واتخاذ القرارات التي من شأنها إزالة أسبابها.

ولفت إلى أن الوحدة تتعامل مع مشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما استوجب سرعة التعامل معها، مع إعطاء رسائل ايجابية تؤكد حرص الدولة المصرية على إزالة أية معوقات قد تواجه قطاع الاستثمار.

وتابع أن لقاء اليوم يضم مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك حرصا شديدا على إتاحة الفرصة لهم لاستعراض ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات من جانب الدولة للتعامل مع التحديات والمعوقات التي كانت قد واجهتهم.

ــــــــــــــــــــ