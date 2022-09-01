رئيس الوزراء : تكليفات واضحة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا اليوم مع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي حضر عبر تقنية “فيديو كونفرانس” والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة، وتوفر الدعم الكامل له، وأن هناك تكليفا واضحا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، ومتابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي ACI .

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي بعملية التصنيع وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف أيضا زيادة معدلات صادراتنا إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف “سعد” أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية دعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم، وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه تم صرف ما يقرب من 33 مليار جنيه للمصدرين خلال المبادرات منذ بداية تنفيذها في أكتوبر 2019.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الجاري بين الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية والبحرينية ضمن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تم إطلاقها منتصف العام الجاري بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه منذ إطلاق المبادرة يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، وأكد: نتعهد بإزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة.

ووجه وزير الصناعة بأن تكون مشروعات المبادرة على أجندة أولوياته.