رئيس الوزراء : تعليق كافة الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب أسبوعين

نقطة التحول كانت مع اكتشاف بؤرة المركب النيلية بالأقصر وتزايدت بعدها الأعداد

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر توجيهات لوزير الشباب والرياضة لتعليق الأنشطة الرياضية في الأندية ومراكز الشباب لنفس المدة أسبوعين، جنبا إلى جنب مع تعليق الدراسة لتقليل الاختلاط وكنوع من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم انتشار فيروس كورونا كان محدود جدا في بدايته في مصر ونقطة التحول كانت مع اكتشاف بؤرة المركب النيلية بالأقصر وتزايدت بعدها الأعداد .

وتابع مدبولي أن قرار تعليق الدراسة كان من بين الإجراءات المحددة ضمن سيناريوهات مواجهة الأزمة التي حددتها الدولة.