رئيس الوزراء: تطوير صيدليات الإسعاف يتسق مع حرص الدولة على النهوض بالخدمات الطبية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية ؛ لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد مدبولي – خلال افتتاحه عبر تقنية الفيديو كونفرانس 5 فروع تابعة لصيدليات (إسعاف 24 ) بعد تطويرها – بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات (إسعاف 24) بمختلف المحافظات، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز.

حضر الافتتاح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدكتور بهاء الدين زيدان ، رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبوالفتوح الطويل، ومدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية والدكتور أحمد عفيفي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور بهاء الدين زيدان أوضح فيه أن (إسعاف 24) هي النموذج المُطور لصيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية والذي تبدأ المرحلة الأولى لتطبيقه على الفروع الخمسة التي يتم افتتاحها اليوم وهما فرعان بمحافظة القاهرة وفرع بكل من محافظات الإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط وذلك كخطوة نحو تعميم هذا النموذج على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الحرص الكبير على تحقيق الاستدامة الشاملة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.