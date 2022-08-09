رئيس الوزراء: تطبيق التوقيت الصيفي بحسم على المولات التجارية والمحال العامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بحسم فيما يخص المولات التجارية والمحال العامة، الساعة 11 مساء، وسيكون هناك توجيه بالنسبة للمولات التي بها تكييف مركزي أن يتم ضبته على أن تكون درجة الحرارة 25 درجة.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أنه تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على ضوابط بشأن ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وغلق الاستادات الكبيرة والصالات المغطاة والمنشآت العملاقة التي تحتاج الى كهرباء كثيرة جدًا.

وتابع: رئيس الوزراء إن هدف الحكومة أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها العالم.

وناشد المواطن مساعدة الحكومة في ترشيد الكهرباء لأنه كلما تم ترشيد الاستهلاك كلما استطعنا توفير عملة صعبة للدولة المصرية ويكون لدينا فرصة أكبر في تصدير الغاز الطبيعي.