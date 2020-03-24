رئيس الوزراء : تدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير المستلزمات الوقائية لمواجهة «كورونا»

من المنتظر أن ينعقد مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل في مقر الحكومة للإعلان عن عدد من الإجراءات في مواجهة الفيروس.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، قراراً بتدبير مبلغ مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة والسكان لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار ڨيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية الذي صدر لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار ڨيروس كورونا، المستجد.

ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل في مقر الحكومة للإعلان عن عدد من الإجراءات في مواجهة الفيروس.

وذلك بالتزامن مع صدور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إصداره توجيهات للحكومة بتطوير إجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد .