رئيس الوزراء : تحويلات المصريين العاملين بالإمارات بلغت 3.3 مليار دولار في 9 أشهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين في الإمارات بلغت 3.3 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2021- 2022، لتحتل المرتبة السادسة من تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مصر والإمارات، أن القوة العاملة المصرية تعد رافدا أساسيا لدولة الإمارات في إطار علاقات الأخوة بين البلدين علي مر العصور والتاريخ.

وتابع أن هناك مزيدا من التعاون بين البلدين في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعة والغذاء لخفض تأثيرات أزمة سلاسل الإمداد العالمية وتوفير الأمن الغذائي للبلدين.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار ” مصر والإمارات..قلب واحد”، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وزراء حكومتي البلدين واكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.

وذكر رئيس الوزراء أن الدولتين تحرصان على تأسيس وتعزيز الشراكة بين البلدين وتنفيذ عدد من الاتفاقيات التي تشجع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز معدلات التبادل التجاري.