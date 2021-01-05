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رئيس الوزراء: تحرير 21 ألف غرامة لمخالفي إجراءات كورونا في يوم واحد ولن نتهاون

ثمن رئيس الوزراء الجُهد المبذول من الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة
صفية حمدي 12:22 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 12:22 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة، للحفاظ على المجتمع.

وقال مدبولي إن وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين خلال يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة في جميع المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.

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وثمن رئيس الوزراء الجُهد المبذول من الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من فيروس “كورونا” والحفاظ على صحتهم.

وأكد أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله تلك الكلمات من معنى، وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في جميع المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، وأن هناك احتياطياً كافياً بكُل محافظة.

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وأوضح أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حاليا لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذلك مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لمواجهة ذلك الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.

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بقلم صفية حمدي

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